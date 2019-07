Zivilcourage: "Wir verstecken uns gerne in der Anonymität"

Plus Warum haben viele Menschen Angst, anderen zu helfen? Ein Experte der Polizei erklärt, wie Zivilcourage funktioniert und jeder zu einem Ersthelfer werden kann.

Siebtklässler wollten am vergangenen Freitag auf dem Gersthofer Stadtplatz in einem Selbstversuch die Reaktion von Passanten testen , wenn vor ihnen ein Verletzter auf dem Boden liegt. Das Ergebnis: Die meisten Passanten liefen an dem geschminkten Schüler vorbei. Nur die Hälfte kam dem Jugendlichen zur Hilfe. Woran das liegen könnte und warum die Polizei solche Selbstversuche kritisch betrachtet, erklärt Günter Müller im Interview. Er leitet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle am Präsidium Schwaben Nord.

Ein Schüler liegt auf dem Boden und täuscht für einen Versuch einen Notfall vor. Was halten Sie davon?

Günter Müller: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Der gespielte Notfall könnte nämlich fatale Folgen haben.

Warum?

Müller: Passanten gehen von einer Notlage aus und wählen den Notruf. Dann wird ein Rettungseinsatz ausgelöst und die Einsatzkräfte rücken an. Damit nimmt der gespielte Notfall eine Dimension an, die schnell zur rechtlichen Grauzone wird. In jedem Fall sollte ein Versuch vorher mit der Ordnungsbehörde und der Polizei abgesprochen werden.

Ist es nicht erschütternd, dass nur die Hälfte der Passanten geholfen hatte?

Müller: Die meisten Menschen würden vermutlich gerne helfen, haben aber Angst, etwas falsch zu machen. Stattdessen machen sie nichts, nach dem Motto: Das soll ein anderer machen. Wir verstecken uns gerne in der Anonymität.

Müssen wir Angst haben?

Müller: Eigentlich nicht. Denn jeder kann helfen, in dem er zumindest die 110 oder die 112 wählt und einen Notruf absetzt und so professionelle Hilfe holt.

Jeder ist rechtlich verpflichtet zu helfen

Bin ich eigentlich dazu verpflichtet?

Müller: Ja. Sonst drohen unter Umständen rechtliche Konsequenzen wegen unterlassener Hilfeleistung. Allerdings muss man zur Hilfeleistung in der Lage sein. Von einem Rollstuhlfahrer kann zum Beispiel nicht erwartet werden, dass er zu einem Notfall in den ersten Stock eilt. Einen Notruf abzusetzen sollte aber auch ihm möglich sein. Aber wie gesagt: Nichts zu machen geht gar nicht.

Auch wenn ich sehe, dass schon fünf Helfer vor Ort sind? Muss ich an einem Unfall anhalten, wenn schon ein halbes Dutzend Autofahrer angehalten hat?

Müller: Wenn Sie sicher sein können, dass Ihre Hilfe nicht erforderlich ist, können Sie weiterfahren. Im Zweifelsfall sollten Sie aber kurz anhalten und nachfragen, ob Ihre Hilfe benötigt wird. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Und: Besser, es gehen mehrere Notrufe ein als gar keiner.

Wie nehmen Sie den Menschen die Angst?

Müller: In unseren Kursen erklären wir, wie Zivilcourage funktionieren kann. Was wir immer wieder feststellen: Wichtig ist, sich immer andere Helfer zu suchen. Für einen alleine ist es oftmals schwierig.

Wie geht das?

Müller: Sie müssen jemanden konkret ansprechen. Ansonsten könnte das passieren, was auch die Schüler in Gersthofen erlebt haben: Passanten gehen am Notfall vorbei. Sie müssen also jemanden direkt ansprechen: Sie in der roten Jacke, bitte helfen Sie und setzen den Notruf ab. So halte ich es auch in den Kursen – wenn ich nach einem Freiwilligen frage, schauen die meisten Teilnehmer erst einmal weg. Wenn ich jemanden konkret anspreche, dann klappt’s. Wir sind ja in der Regel so sozialisiert, dass wir helfen, wenn wir direkt angesprochen werden.

Ersthelfer sind froh, wenn sie klare Aufgaben haben

Wie geht es dann weiter?

Müller: Bei einem Unfall sollte zum Beispiel zuerst immer die Unfallstelle abgesichert werden. Anschließend sollte festgestellt werden, was passiert ist, um dann einen Notruf abzusetzen und um Erste Hilfe zu leisten. Und: Sich andere Helfer suchen. Ich bin nachts einmal zu einem Unfall gekommen, an dem schon Helfer waren. Alle waren hektisch, weil keiner wusste, was zu tun ist. Ich hatte dann Aufgaben verteilt. Mein Eindruck war, dass alle darüber froh waren, weil sie ab da eine Aufgabe hatten und helfen konnten.

Wie laufen die Kurse ab?

Müller: Wir erklären die Hintergründe und Mechanismus und versuchen den Teilnehmern praktische Anleitungen an die Hand zu geben. Die Kurse dauern zwischen 90 und 120 Minuten. Das Feedback ist überwiegend positiv.

Wäre es nicht sinnvoll, mit dem Thema auch regelmäßig an Schulen zu gehen?

Müller: Das passiert auch schon an vielen Schulen. Es gibt dabei aber auch etliche Themen, die noch intensiver an Schulen verankert werden müssten. Dazu gehören auch die neuen Medien. Stichwort: Was darf beziehungsweise sollte ich online posten und was nicht?

Kontakt Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle: Telefon 0821/323-3737, E-Mail kripo-beratungsstelle- augsburg@polizei.bayern.de