Zusmarshausen-Wollbach

17:57 Uhr

Bürger im Holzwinkel bündeln Kräfte gegen Bahnausbau-Pläne

Plus Einen Neubau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg wollen viele im Landkreis Augsburg verhindern. In Wollbach gab es eine Versammlung derer, die diese Trasse verhindern wollen.

Von Marco Keitel

Höchstens 26 Minuten soll die Bahn zwischen Ulm und Augsburg in Zukunft brauchen. Sechs Mal so lange wurde am Freitagabend in Wollbach diskutiert, wie sich ein Neubau der Strecke verhindern lässt. Wo es um den Bahnausbau geht, da ist viel los. Die 60 Plätze im Vereinsheim waren schon Tage vorher reserviert. Es kamen Menschen aus allen umliegenden Gemeinden. Organisiert hatten das "Sondierungsgespräch zur Trasse" die Wollbacher Josef Stöckle, sein Sohn Manuel, und Markus Weindel. Das Ziel: Die Bahn dazu zu bewegen, von einem Neubau abzurücken und stattdessen die Bestandstrecke auszubauen. Riesige Brücken durch die Täler sollen vermieden werden und die Wälder sollen dem Ausbau nicht zum Opfer fallen.

