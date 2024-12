Umfassend berichtete Bürgermeister Sebastian Bernhard bei der Bürgerversammlung in Adelsried jetzt über aktuelle Projekte in der Gemeinde. Rund 50 Bürgerinnen und Bürger waren dafür ins Parkhotel Schmid gekommen. Geht es nach den Wortmeldungen, so scheint die Welt in Adelsried weitgehend in Ordnung zu sein. Einige Neuigkeiten gab es dann aber doch.

