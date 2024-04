Allmannshofen

vor 16 Min.

Zwei Quereinsteiger arbeiten an einem besonderen Forst im Augsburger Land

Plus Carola Linder ist gelernte Goldschmiedin und Peter Linder Metzgermeister – die beiden arbeiten an einem Projekt, das es so im Kreis Augsburg noch nicht gibt.

Von Steffi Brand

Wenn Carola und Peter Linder „Urlaub machen“ und das Fischmobil – sehr zum Leidwesen ihrer Marktkundschaft – seine Runden nicht dreht, dann steht meist ein Großprojekt auf dem eigenen Hof an - das es so im Landkreis noch gar nicht gibt. Zuletzt widmeten sie sich in der Brunnenmahdsiedlung in Allmannshofen, ihrem Agroforst, der ebenso unbekannt wie zukunftsträchtig ist.

Carola und Peter Linder werkeln am Projekt Agroforst. Foto: Steffi Brand

Lena Landefeld, Diplom Permakultur-Designerin aus Zusmarshausen, die diese Art von Bepflanzung vorgeschlagen hat, erklärt: „Beim Agroforst-Modell werden die natürlichen Waldschichten nachempfunden und zwar mit Bäumen und Sträuchern, die ertragreich und klimaresilient zugleich sind.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

