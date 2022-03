Altenmünster bekommt einen Jugendtreff

Plus Nördlich der Schule soll ein Mehrgenerationenpark mit Feuerstelle und Trampolin entstehen. Davon ist nicht jeder überzeugt.

Die ehemals Jugendlichen, die vor gut zehn Jahren einen Jugendplatz in Altenmünster forderten, gehen längst auf die 30 zu, aber für die nächste Generation an jungen Bürgerinnen und Bürgern wird der Traum nun wahr: Der Gemeinderat Altenmünster stimmte mit großer Mehrheit dem Konzept eines Jugend- und Mehrgenerationenparks auf der Sonderfläche nördlich der Schule zu, das der Jugendrat zusammen mit dem Planungsbüro Eger über Monate hinweg erarbeitet hatte (wir berichteten).