Ein Platz für alle Generationen: Was in Altenmünster entstehen könnte

Plus In Altenmünster soll ein neuer Ort für Jung und Alt entstehen. Wie der konkret aussehen könnte, wurde nun besprochen.

Zu groß und zu aufwendig sei der Jugend- und Mehrgenerationenpark auf dem Gelände nördlich der Schule in Altenmünster geplant: Das hatten einige Gemeinderäte in einer Sitzung im Januar kritisch angemerkt. Jetzt präsentierten Mitglieder des Jugendrats einen neuen Entwurf. Klar ist: Das Gelände könnte den Ort nachhaltig verändern.