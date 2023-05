Wie im Disneymärchen: Vergissmeinnicht beschert Anhauserin 1000 Euro

Plus Weil sie das Vergissmeinnicht erkennt, gewinnt Jana Sommer aus Anhausen 1000 Euro. Was sie mit dem Geld macht, weiß sie schon genau.

Immer wieder hat es Jana Sommer vergeblich probiert. Jeden Tag hat sie gleich in der Früh beim Frühjahrsrätsel der Augsburger Allgemeinen mitgemacht. Dort gilt es, jeden Tag eine Blüte zu erkennen. Die 60-Jährige nimmt seit einigen Jahren bei verschiedenen Rätseln teil - bislang allerdings ohne Erfolg. Nun hat es doch noch geklappt.

Keine Sekunde habe sie überlegen müssen, als sie das Bild vom Vergissmeinnicht gesehen habe, sagt Sommer. Schließlich habe sie selbst einige Exemplare davon in ihrem Garten. Blumen bezeichnet sie als ihr "größtes Hobby". Für Sommer war das Rätsel deshalb eine leichte Aufgabe. "Aber das ist mir egal", sagt sie. "Ich habe gewonnen."