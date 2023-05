Das ungeliebte Veilchen beschert einer Erlingerin 1000 Euro

Plus Brigitte Miller aus Erlingen erkennt beim Frühjahrsrätsel das Veilchen und gewinnt 1000 Euro – dabei kann sie die Blume eigentlich nicht leiden.

Das kann nicht sein, dachte sich Brigitte Miller. Sie hatte gerade erfahren, dass sie beim Frühjahrsrätsel der Augsburger Allgemeinen 1000 Euro gewonnen hatte. Sie hatte das Veilchen richtig erkannt. "Dabei habe ich noch nie etwas gewonnen", sagt die Erlingerin.

Wie jeden Tag galt es beim Frühjahrsrätsel die abgebildete Blume zu erkennen. Neben dem Veilchen standen Lavendel und die Goldrute zur Auswahl – für Miller eine leichte Aufgabe. Andere hätten zur Sicherheit vielleicht noch gegoogelt, die 62-Jährige war sich aber auch so sicher. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sie beim Rätsel mitgemacht, nun klappte es.