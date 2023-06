Brennender Lkw auf der A8 sorgt für Verkehrschaos bei Gersthofen

Am frühen Mittwochmorgen bricht an einem Lkw auf der A8 bei Gersthofen Feuer aus. Die Löscharbeiten sind aufgrund der Ladung kompliziert und aufwendig.

Den ganzen Tag über müssen die Autofahrer am Mittwoch mit massiven Verkehrsbehinderungen und Staus auf der A8, der B17 und der B2 im Bereich Augsburg zurecht kommen. Ein Lkw war in der Nacht auf Mittwoch gegen 3 Uhr zwischen den Anschlussstellen Augsburg-West und -Ost in Brand geraten. Die Strecke in Richtung München musste bis 5 Uhr komplett gesperrt werden. Wie die Autobahnpolizei berichtet, wurden die Aufräumarbeiten auf der A8 zwar am Nachmittag beendet, innerhalb des Rückstaus sei es aber immer wieder zu neuen Unfällen gekommen, weshalb sich der dichte Verkehr nicht auflösen ließ. Vor allem in Gersthofen wälzte sich noch am Abend eine kilometerlange Blechlawine in Richtung Augsburg.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Lkw am frühen Morgen nach Auskunft der Feuerwehr Augsburg im Bereich der Hinterachse bereits in Vollbrand. Laut Autobahnpolizei könnte ein technischer Defekt am Bremssystem die Ursache gewesen sein. Trotz schneller Erstmaßnahmen der Feuerwehr breitete sich das Feuer am gesamten Lkw und am Anhänger aus. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Durch die enorme Hitzestrahlung wurde auch die angrenzende Böschung in Brand gesetzt. Im Einsatz waren acht Atemschutzgeräteträger, die das Feuer mit drei Rohren bekämpften. Für die Löscharbeiten war auch die Drehleiter im Einsatz. Ein großes Problem stellte dabei die Ladung des Lastwagens dar.

Lkw-Unfall auf der A8: E-Bikes und Sektflaschen waren geladen

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Aufbau des Lkw erst mit Säbelsägen und einem Trennschleifer geöffnet werden musste. Für die Bekämpfung von sehr unzugänglichen Stellen kamen sogenannte Fog-Nails zum Einsatz. Dabei handelt es sich um etwa 50 Zentimeter lange Stahlnägel mit Wasseranschluss, durch welche Löschmittel in unzugängliche Hohlräume oder Dehnfugen gepumpt werden kann. Die Beladung des Lkw war zum größten Teil unklar, da der Fahrer über seine Ladung keine Auskunft geben konnte. Aus den Transportdokumenten konnte nur entnommen werden, dass unter anderem Lithium-Akkus und CO 2 -Gasflaschen transportiert wurden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass unter anderem E-Bikes, Rasenmäher, Elektronikkomponenten und Sektflaschen geladen waren.

Zudem war aus dem etwa 500 Liter fassenden Tank eine nicht unerhebliche Menge Kraftstoff ausgetreten. Das Wasserwirtschaftsamt begutachtete den Schaden und stellte fest, dass Erdreich abgetragen werden musste. Die Wasserversorgung der Löschfahrzeuge wurde durch den Abrollbehälter Wasser der Berufsfeuerwehr und ein Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen sichergestellt. Zudem sicherten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gersthofen und Neusäß die Unfallstelle und kontrollierten mit Verkehrssicherungsanhängern den Verkehr an der Einsatzstelle. In Gersthofen regelte aufgrund des langen Rückstaus die Polizei den Verkehr unter anderem an der Bahnhofstraße/Bauernstraße. Da gleichzeitig aber auch die Ampel noch in Betrieb war, waren viele Autofahrer unsicher: Wem ist zu folgen? Den Anweisungen der Polizei oder der Lichtzeichenanlage? Hier gibt es jedoch eine klare Regelung.

Stau auf A8 nach brennendem LKW: Auf die Anweisungen der Polizei kommt es an

"Wie in Paragraph 36 der Straßenverkehrsordnung geregelt ist, sind die Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten zu befolgen", teilt die Pressestelle des Präsidiums mit. Diese Zeichen und Weisungen gehen allen anderen Anordnungen und sonstigen Regeln vor. "Natürlich entbinden sie den Verkehrsteilnehmer aber nicht von seiner Sorgfaltspflicht."

Viele Autofahrer waren offenbar gut vorbereitet auf die hohen Temperaturen. Erfahrungsgemäß würden die Fahrer, wenn sie im Stau stehen, ihre Klimaanlagen einfach weiter laufen lassen, berichtet Martin Gschwilm vom BRK-Rettungsdienst. So gäbe es kaum zusätzliche Einsätze wegen der Staus in der Hitze. Er empfiehlt, bei diesen Temperaturen immer ausreichend Getränke mit an Board zu haben. Auch die Rettungsleitstelle bestätigt, dass es rund um die Staus vergleichsweise ruhig geblieben sei. Der Rettungsdienst rät auch denen, die nicht mit dem Auto unterwegs sind, bei diesen Temperaturen möglichst wenig Alkohol zu trinken, sich wetterentsprechend zu kleiden und sich möglichst im Schatten aufzuhalten. (mit kabe)