Augsburg/Meitingen

vor 34 Min.

Lohwald-Rodung: Klima-Aktivisten nehmen Regierung von Schwaben aufs Korn

Plus Wegen Rodungsarbeiten für das Stahlwerk bei Meitingen kommt es in Augsburg zu einer spektakulären Aktion und einem schweren Vorwurf gegen den Regierungspräsidenten. Der reagiert scharf.

Von Christoph Frey

Im Augsburger Fronhof residierten Bischöfe und tagten Fürsten, heute gilt der Sitz der Regierung von Schwaben als einer der schönsten Flecken im Herzen Augsburgs. Doch diese Idylle wurde am Donnerstagmorgen jäh gestört. Am Morgen seilte sich zunächst eine Aktivistin des Augsburger Klimacamps aus dem Präsidiumsbüro ab und brachte ein Banner am Torbogen an. Ebenfalls am Vormittag verbreiteten die Klima-Aktivisten eine Erklärung, in der Regierungspräsident Erwin Lohner der Korruption beschuldigt wurde. Die Regierung wies dies scharf zurück und kündigte Strafanzeigen an. Insgesamt brachte die Polizei drei Aktivisten aus dem Gebäude. Gegen sie wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

