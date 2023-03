Weitere Behinderungen im Bahnverkehr zwischen Augsburg und Donauwörth

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Ab Mitte März fallen wieder Regionalzüge im Raum Augsburg aus. Der Landtag befasst sich zudem mit dem Chaos bei GoAhead.

Den kommenden Samstag, 18. März, sollten sich Bahnpendler dick ankreuzen. Denn für diesen Tag ist ein weitgehend störungsfreier Tag auf der Baustellenstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth versprochen. Bislang. Ansonsten gilt: Nach der Baustelle ist vor der Baustelle und so darf sich die Kundschaft auf der viel befahrenen Strecke den ganzen Monat über wieder im Regionalverkehr auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen - und auf eine Verbesserung hoffen.

Einschränkungen und Bus-Ersatzverkehr: Diese Züge fahren zwischen Augsburg und Donauwörth

Die derzeitige Bauphase, in der für Go-Ahead kein Zugverkehr zwischen Augsburg und Meitingen möglich ist, soll am Dienstag planmäßig enden. Danach können ab 15. März für die Go-Ahead Linien RE 80, RE 89 und RB 87 wieder Zugverkehr möglich sein, allerdings mit verschiedenen Einschränkungen. Am letzten Wochenende im März schließlich verkehrt überhaupt kein Zug von Go-Ahead zwischen Augsburg und Donauwörth, alle Fahrten müssen durch Busse ersetzt werden.

Erstmals soll es auch Expressbusse geben. Diese halten dann nur in Donauwörth, Meitingen und Augsburg und fahren zu den Zeiten, in denen es auch Expresszüge gegeben hätte. Dieses Angebot hatte zuletzt der Fahrgastverband Pro Bahn gefordert. Nach dem 27. März wird es zu weiteren Einschränkungen zwischen Augsburg und Donauwörth kommen. Es entfallen Züge in den Morgen- und Abendstunden. Am Wochenende 31. März bis 3. April ist die Strecke erneut komplett gesperrt. Details für Ersatzverkehr gibt es bisher nicht.

Wegen Ausfällen und Verspätungen: Geldstrafe für GoAhead angekündigt

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatte die Zustände deutlich kritisiert, eine Geldstrafe für das Bahn-Unternehmen Go-Ahead angekündigt und rasche Abhilfe gefordert. Wie diese konkret aussehen könnte, ließ Bernreiter damals offen.

Möglicherweise wird es im bayerischen Parlament konkreter. Die Grünen-Fraktion will nämlich wissen: "Wie löst die Staatsregierung die aktuellen Qualitätsprobleme, um einen zuverlässigen Zugbetrieb zu gewährleisten und den betroffenen Menschen endlich eine anhaltende und positive Perspektive aufzuzeigen?" Sofern der Antrag durchgeht, könnten die Fragen im Mobilitätsausschuss des Landtags geklärt werden. Dabei geht es um die Regionalzuglinien Ulm – Augsburg – München, Würzburg – Ansbach – Treuchtlingen – Donauwörth – Augsburg und Aalen – Nördlingen – Donauwörth, auf denen es seit dem Start zum 11. Dezember zu einer Vielzahl von Problemen gekommen ist. (mit fene)

