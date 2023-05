Der Kommandant der Aystetter Feuerwehr macht nun doch weiter

Plus Der alte Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Aystetten ist auch der neue. Dabei war Marc Beck vor rund eineinhalb Jahren zurückgetreten.

Es ist das Ende einer monatelangen Hängepartie: Die freiwillige Feuerwehr Aystetten hat wieder einen neuen Kommandanten. In der jüngsten Sitzung bestätigte der Gemeinderat Marc Beck einstimmig - der zugleich der alte Leiter der Feuerwehr ist. Doch der Reihe nach.

Ende 2021 war Beck als Erster Kommandant der Aystetter Feuerwehr zurückgetreten. Die Nachfolge gestaltete sich jedoch schwierig. Es fand sich über Monate keiner, der das Amt übernehmen wollte. Übergangsweise leitete Hanns-Peter Raffelt als Zweiter Kommandant die Geschicke der Wehr. Langfristig wollte er die Aufgabe jedoch nicht übernehmen.