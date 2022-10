In Aystetten will (noch) niemand die Feuerwehr leiten

Plus Seit Monaten braucht Aystetten einen neuen Feuerwehrkommandanten. Für eine wichtige Wahl wurde zwar eine Notbesetzung gefunden, doch jetzt ist Eile geboten.

Die Suche nach einem Kommandanten der freiwilligen Feuerwehr in Aystetten geht weiter. Zwar hat Bürgermeister Peter Wendel kurzfristig eine Notlösung gefunden. Doch das eigentliche Problem ist damit nur aufgeschoben: Niemand will die Aystetter Feuerwehr leiten. Das Problem beschäftigt die Gemeinde schon mehrere Monate. Doch nun ist Eile geboten.