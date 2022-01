Aystetten

Sanierung läuft: Was wird aus dem Yoga-Keller im Haus Veronika in Aystetten?

Plus Ein Haus einer barrierefreien Wohnanlage in Aystetten ist fertig saniert, das andere wird nun renoviert. Bleibt die Frage, ob der Keller jemals wieder für Yoga und Tanz genutzt werden kann.

Von Marco Keitel

Es sind vor allem Seniorinnen und Senioren, die in der barrierefreien Wohnanlage "Haus Veronika" in Aystetten leben. Viele beziehen im Januar ihre frisch sanierte Wohnung in einem der beiden Häuser. Ein 41-Quadratmeter-Appartment bietet das St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg dort für eine Gesamtmiete von 460 Euro an. Die Renovierung des anderen Hauses beginnt in den kommenden Wochen. Die wenigen Bewohnerinnen und Bewohner, die aktuell noch darin wohnen, ziehen dann vorübergehend in das bereits sanierte Gebäude. Ideal ist die Wohnanlage laut Gemeinderätin Ulrike Steinbock ( CSU) etwa für Aystetterinnen und Aystetter, denen ihr Haus im Alter zu groß wurde, die aber gerne im Ort bleiben wollen. Einen Wermutstropfen gibt es für viele in der Gemeinde bei dem Projekt dennoch.

