Sorge vor dem Blackout – Aystetten rüstet sich für den Ernstfall

Plus In Aystetten beschäftigen sich Bürgermeister und Gemeinderat mit der Versorgungssicherheit. Für den Ernstfall sind Vorbereitungen getroffen, die Gemeinde sei gut aufgestellt.

Was noch vor wenigen Monaten nur wenige für möglich hielten, wird jetzt zur realen Angst. Ein Blackout. In Aystetten macht ein solches Szenario Bürgermeister Peter Wendel Sorgen. Für den Ernstfall sieht er die Gemeinde aber gut gerüstet. Wasser, Strom und Heizung, die kritische Infrastruktur sollen durch mehrere Maßnahmen aufrechterhalten bleiben.