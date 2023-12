Welthits erklingen auf der Bühne des Bürgersaals

Ein Streifzug durch die Pop- und Rockgeschichte mit dem Musikverein Aystetten zum Herbstkonzert. Auch die Jugendkapelle zeigt ihr Können.

Wer erinnert sich nicht an „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang, an „Rock me Amadeus“ von Falco oder „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ von der Münchner Freiheit? Diese und einige weitere Ohrwürmer aus den 1980er-Jahren hat Thiemo Kraas zu einem Medley zusammengestellt, das der Musikverein Aystetten bei seinem Herbstkonzert im Bürgersaal präsentierte. Erinnerungen an die Hits und Stars zurückliegender Jahrzehnte weckte das Blasorchester unter der Leitung von Markus Walter auch mit den Arrangements „Beach Boys“ von Kurt Gäble, „Michael Jackson – Through the Years“ von Michael Brown und „Total Toto“ von Klaas van der Woude.

Aber auch eine aktuell populäre Band stand auf dem Programm: Mit „Frei wie der Wind“, „Es gibt nur Wasser“ und anderen beliebten Melodien der Shanty-Rocker Santiano entführten die Aystetter Musiker ihr Publikum vom Mühlbach ans Meer. Einen eigenen Film durften die Zuhörer zur Komposition „La Storia“ von Jacob de Haan vor ihrem geistigen Auge vorüberziehen lassen.

Das Blasorchester wurde in Aystetten nicht ohne Zugaben entlassen

Zwischen den Darbietungen des Blasorchesters demonstrierte die Jugendkapelle ihr Können und ihre Freude am Musizieren. Sie spielte, ebenfalls dirigiert von Markus Walter, „Schildkrötenrennen“, „Supercalifragilisticexpialidocious“ aus dem Film „Mary Poppins“ und – zusammen mit den erwachsenen Musikerinnen und Musikern – „The Sword of Kings“ von Robert W. Smith. Für den begeisterten Applaus des Publikums bedankte sich der Nachwuchs mit dem „Mickey Mouse March“ von Jimmi Dodd.

Auch das Blasorchester wurde nicht ohne Zugaben entlassen und erinnerte mit „Ticket to Ride“ von John Lennon und Paul McCartney an die große Zeit der Beatles, bevor es sich mit dem Marsch „Augsburger Land“ von Franz Xaver Holzhauser verabschiedete.