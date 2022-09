Wie der Landkreis Augsburg den Bahnausbau voranbringen will

Plus Landrat Martin Sailer fordert, die Hauptbahnhöfe mit in die Planungen zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg aufzunehmen. Eine neue Studie soll Ergebnisse liefern.

"Wir brauchen einen großen Wurf", erklärte der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner (CSU). Kein leichtes Ziel auf dem Weg zu einer Bahnstrecke für Hochgeschwindigkeitszüge, die zwischen Ulm und Augsburg gebaut werden soll. Zumal Landrat Martin Sailer (CSU) und der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU) am Donnerstag im Landratsamt noch weitere Forderungen im Gepäck hatten, die sich an Bahn und Bund richten. Eines war den Politikern dabei besonders wichtig.