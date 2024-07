Fährt die Bahn zwischen Augsburg und Donauwörth wieder?

Nachdem am Donnerstag vor einer Woche an der Bahnstrecke Augsburg - Donauwörth eine Oberleitung gerissen war, konnte dort kein Zug mehr fahren. Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte, waren bis zu 30 Kollegen rund um die Uhr damit beschäftigt, die Strecke zu richten. Wie berichtet, war eine Leitung hinuntergefallen und hatte einen Kurzschluss ausgelöst. Ein Brand hatte daraufhin wichtige Kabel der Leit- und Sicherungstechnik beschädigt. Bis Freitag sollte voraussichtlich kein Zug über die Strecke fahren, wie es am Montag hieß.

Das Verkehrschaos danach war groß, weil statt der Züge nur Busse, teils überfüllt, teils zu spät, teils gar nicht fuhren. Dabei wurde befürchtet, auch der AVV sei davon betroffen. Doch dieser war nicht extra im Einsatz. Denn bei Störungen im Schienenverkehr sei laut AVV die BEG oder die jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen, in diesem Fall Arverio, verantwortlich, den Schienenersatzverkehr zu bestellen. Die Fahrgäste hätten zwar vom Zug auf die Regionalbusse des AVV umsteigen können. Zu Überfüllungen kam es aber nicht.

Die Ursache für den Schaden in Meitingen ist nach wie vor unklar

Parallel zu Arverio hatte auch die DB für Ersatzbusse gesorgt, doch auch damit reichte es nicht. Die Frage nach der Ursache ist bislang nicht geklärt. Laut Bahn hatten die Bauarbeiten an der Strecke den Vorzug vor der Ursachenforschung, damit der Verkehr schnellstmöglich wieder rollt. Geplant ist das laut einer Sprecherin der DB Stand Donnerstagabend ab 0 Uhr von Freitag auf Samstag.

Auch Arverio bereitet sich laut Sprecher Winfried Karg auf die Wiederaufnahme des Zugverkehrs am Samstag vor. „Wir sind natürlich davon abhängig, ob die Arbeiten bis dahin erledigt sind.“ Ob der angekündigte Start klappe, erfahre Arverio im Lauf des Freitags.