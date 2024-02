Basketball

13:16 Uhr

Vom College-Star zum Leistungsträger in Leitershofen

Plus Jermane Carter wechselte vom US-College zum Zweitligisten BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen. Dort weiß er von Beginn an zu überzeugen.

Von Jonathan Lübbers Artikel anhören Shape

Seit dem vergangenen Sommer spielt Jermane Carter im Dress des Basketball-Zweitligisten BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen. Für den gebürtigen US-Amerikaner war der Wechsel ein großer Schritt, auf den er sich aber von Beginn an gefreut habe. "Ich habe immer davon geträumt, außerhalb der USA Basketball zu spielen und neue Kulturen und Menschen kennenzulernen", wird Carter bei seiner Vorstellung zitiert.

Jermane Carter spielte fünf Jahre lang Basketball am College in den USA

Vor seinem Engagement im Augsburger Land spielte der in Mount Laurel in New Jersey aufgewachsene Carter insgesamt fünf Jahre lang College-Basketball in den USA. Zunächst spielte er zwei Jahre lang am New Mexico Military Institute, ehe er an die Midwestern State University nach Wichita Falls in Texas. Das Team der Midwestern State trägt den Spitznamen "Mustangs" und spielt in der NCAA Division II, also der zweithöchsten College-Basketballiga in den USA.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen