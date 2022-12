Wird Heike Heubach aus Stadtbergen die erste Gehörlose im Bundestag?

Die Bundesregierung will einen Beauftragten für die Bundespolizei. Bekommt SPD-Politiker Uli Grötsch den Posten, rückt die Politikerin aus Stadtbergen bei Augsburg nach.

Dem Deutschen Bundestag steht eine Premiere bevor: Wenn die SPD-Politikerin Heike Heubach aus Stadtbergen bei Augsburg in den Bundestag nachrückt, wird sie die erste Gehörlose im Parlament sein. Der Zeitpunkt ist allerdings noch unklar.

In der SPD-Bundestagsfraktion steht ein Wechsel bevor. Nach Informationen unserer Redaktion soll Uli Grötsch, der seit 2013 für den Wahlkreis Weiden in der Oberpfalz im Parlament sitzt, den Posten eines neuen Beauftragten der Bundesregierung für die Bundespolizei übernehmen. Der 47-Jährige ist von Beruf Polizist und war vor seinem Wechsel in die Politik im Bereich „Fahndung“ in der Inspektion Waidhaus an der tschechischen Grenze tätig. Grötsch war bis 2021 vier Jahre Generalsekretär der Bayern-SPD und Mitglied im SPD-Bundesvorstand. In der Fraktion kümmert er sich um die Innenpolitik.

Uli Grötsch – wird er Beauftragter für die Bundespolizeien im Bundestag? Foto: Daniel Karmann, dpa (Archivbild)

Im Koalitionsvertrag haben die Ampelparteien vereinbart, den Posten eines „unabhängigen Polizeibeauftragten für die Polizeien des Bundes“ mit Akteneinsichts- und Zutrittsrechten einzusetzen – von der Bedeutung ähnlich dem Wehrbeauftragten mit Beschwerderecht. Allerdings: Der Posten des Polizeibeauftragten muss erst per Gesetz geschaffen und mit Haushaltsmitteln ausgestattet werden. Sollte Grötsch dann den Posten bekommen und sein Abgeordnetenmandat abgeben, wäre Heike Heubach erste Nachrückerin in Bayern.

Die Nachricht vom möglichen Einzug ins deutsche Parlament wäre ein leicht verspätetes Geburtstagsgeschenk für die Stadtbergerin, die erst vor wenigen Tagen 43. Geburtstag hatte. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte Heubach mit, dass sie im Laufe des Tages mehrfach wegen des Mandats kontaktiert worden sei, eine offizielle Bestätigung vonseiten der Bundestagsfraktion aber ausstehe. Die Frage, ob sie das Mandat annehmen würde, ließ sie offen.

Heubach: Gehörlose brauchen mehr Unterstützung im Alltag

Die Kommunikation mit der Mutter zweier Töchter läuft in derartigen Fällen über SMS oder E-Mail, weil sie als Gehörlose auf einen oder eine Gebärdendolmetscherin angewiesen ist. Heubach hatte schon als Säugling ihr Gehör verloren und fordert, dass die Anliegen Gehörloser mehr Unterstützung und Verständnis bekommen müssten. Andere Länder wie die USA seien viel weiter, dort werden Veranstaltungen häufig übersetzt. Heubach sagt, alleine der Untertitel bei einem Kinofilm oder die Begleitung eines Dolmetschers bei einem Arztbesuch wären Hilfen im Alltag.

Beinahe hätte sie 2021 den Sprung nach Berlin geschafft

Beinahe hätte es mit dem Einzug in den Bundestag schon direkt nach der Bundestagswahl im September 2021 geklappt: Am Wahlabend sah es lange danach aus, als ob die bayerische SPD 25 Abgeordnete nach Berlin schicken würde. Als 24. auf der Liste wäre Heubach dabei gewesen. Am Ende wurden es aber nur 23 SPD-Parlamentarier aus dem Freistaat und Heubach ist seitdem erste Nachrückerin, falls ein Genosse oder eine Genossin aufhört.

Der Politik ist sie treu geblieben. Aktuell ist sie als Kandidatin ihrer Partei für den schwäbischen Bezirkstag vorgesehen, der zusammen mit dem Landtag im Herbst kommenden Jahres gewählt wird. Heike Heubach ist über die Kommunalpolitik zum politischen Engagement gekommen. Sie kandidierte 2018 für den Stadtberger Stadtrat. Ihr Ergebnis reichte allerdings nicht für den Einzug ins Gremium ihrer Heimatstadt. Dafür könnte es jetzt der Bundestag in Berlin werden.