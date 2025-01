Betrüger will Konto leer räumen

Beinahe wäre eine 66-jährige Frau aus einem Ortsteil von Zusmarshausen am Dienstag Opfer eines Betrügers geworden. Lediglich die Achtsamkeit der Bank verhinderte, dass der Täter zum Erfolg kam und kein Schaden entstand, heißt es im Polizeibericht. Ein Unbekannter gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Er rief die Frau unter dem Vorhalt an, dass es eine Unregelmäßigkeit bei ihren Kontobewegungen geben würde. Die Frau sollte in ihrem Onlinebanking nachsehen, ob das seine Richtigkeit hätte, so die Polizei. Da sich die Frau mit Onlinebanking nicht auskannte, gab sie ihre kompletten Zugangsdaten heraus. Danach wurde versucht, das gesamte Vermögen der Frau von ihrem Konto abzubuchen. (AZ)

