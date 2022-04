Biberbach

vor 17 Min.

Warum die traditionsreiche Biberbacher Soldatenwallfahrt in Gefahr ist

35 Traditionsvereine nahmen 2013 an der traditionellen Friedenswallfahrt zum "Herrgöttle von Biberbach" teil.

Plus Die Folgen von Corona hat der Zug zum berühmten Herrgöttle von Biberbach überstanden. Dennoch könnte er am Pfingstmontag der letzte seiner Art in dem Ort werden.

Die Biberbacher Kirche und ihr Herrgöttle haben einen Ruf als Wallfahrtsort. Zu den großen Veranstaltungen dort gehört die Soldaten- und Friedenswallfahrt. Doch deren Fortbestand ist nun in großer Gefahr. Denn dem Biberbacher Brauchtums- und Kameradschaftsverein, der die Wallfahrt zum Herrgöttle seit 1956 organisiert, droht das Aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .