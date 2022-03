Feuer im Wald bei Biburg und Horgau: Polizei sucht Brandstifter

Im Wald bei Horgau brennt eine Mülltonne, kurz darauf steht eine Jagdkanzel in Flammen. Nun sucht die Polizei nach einem Brandstifter.

Erst brennt eine Mülltonne im Wald, dann geht eine Jagdkanzel in Flammen auf. Innerhalb kurzer Zeit werden Polizei in der Nacht auf Montag zwei Brände im Wald gemeldet. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus - und suchen Zeugen.

Der erste Brand ereignete sich gegen 0.30 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Biburg und Horgau. Wie die Mülltonne, die auf freier Strecke auf Höhe der Griesbergquelle am Fahrbahnrand stand, dort hingekommen ist, ist bisher nicht geklärt. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 80 Euro, schätzt die Polizei. In der Tonne befanden sich größere Tierknochen. Der Eigentümer der Tonne wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Er könnte ein wichtiger Zeuge sein.

Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Brandstifter

Etwa 20 Minuten später brannte dann die Jagdkanzel südlich von Bieselbach. Die Kanzel sei vollständig niedergebrannt, teilt die Polizei mit. Schaden: etwa 1000 Euro. Beim Löschen waren die Feuerwehren von Bieselbach, Horgau und Zusmarshausen mit 27 Einsatzkräften vor Ort. Eine Beschädigung des neben der Jagdkanzel stehenden Hochspannungsmasten konnte durch die Feuerwehren verhindert werden. Auch in diesem Fall sucht die Polizei weitere Zeugen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (kinp)