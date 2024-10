Wenn die KI bei den Hausaufgaben hilft

Vor zehn Jahren nannte man sie futuristisch, nun ist die Künstliche Intelligenz (KI) im Lehrplan der Schüler angekommen. Bei einer Lehreinheit am Vormittag lernen Siebtklässler der Realschule Bobingen am DLR School Lab der Universität Augsburg, wie man einen Roboter dazu bringt, selbstständig zu fahren. Der Roboter Thymio ist ein kleines weißes Fahrzeug, das je nach Fahrmanöver in verschiedenen Farben blinkt oder Töne von sich gibt. Als Übungsplatz dient das Modell einer Marslandschaft, auf dem die kleinen weißen Roboter Felsen aus Pappmaschee ausweichen und eine kleine Höhle erkunden.

