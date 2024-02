Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

So nutzen Unternehmen im Landkreis Augsburg künstliche Intelligenz

Plus KI erleichtert Unternehmen die Arbeit mit Bildern und Texten. Noch sei die Technik ausbaufähig, erzählen Verantwortliche aus dem Landkreis Augsburg.

Von Ruth Kubesch Artikel anhören Shape

„Die künstliche Intelligenz wird kommen, die können wir nicht vermeiden“, sagt Bernd Siegmund, Geschäftsführer der Firma Siegmund in Oberottmarshausen. KI wird vermehrt in Geräte und Programme integriert, die in Unternehmen eingesetzt werden. Siegmund und die Wertachklinik in Schwabmünchen gewähren Einblicke in ihre Erfahrungen mit der Technik.

Beispiel Wertachklinik: In einem kleinen Raum steht ein Schreibtisch, voll mit Computerbildschirmen zur Sichtung der Röntgenaufnahmen. Ein Fenster ermöglicht den Blick auf den Patiententisch des Computertomografen im Nebenraum, damit die Türe während des Röntgens geschlossen bleiben kann. Das Büro des Leiters der Radiologie, Dr. Egbert Knöpfle, befindet sich ein paar Türen weiter. Das CT-Gerät der Wertachklinik in Schwabmünchen ist mit einem KI-gestützten Bildverarbeitungsprogramm ausgestattet. „Das nimmt im Wesentlichen das Rauschen“, sagt Knöpfle über dessen Funktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen