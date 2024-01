Bonstetten

Bei schlesischem Kartoffelsalat spricht Regina Adam über Herkunft und Heimat

Plus Für unsere Kochserie "Erzähl-Mahl" waren wir bei Regina Adam in Bonstetten zu Gast. Die Schlesierin kam als 20-Jährige ins Augsburger Land. Was ihre Wurzeln für sie bedeuten.

Von Anna Mohl

Ein großes Einmachglas mit Salzgurken steht in Reginas Adams Küche in Bonstetten. Sie sind eine wichtige Zutat für die beiden Gerichte, die heute von der gebürtigen Polin gemacht werden: schlesischer Kartoffelsalat und schlesische Salzgurkensuppe. Die Salzgurken sind eine polnische Spezialität, zu kaufen gibt es sie nur im polnischen Laden in Lechhausen. Die 54-Jährige hat ihre allerdings selbst eingelegt. Pur mag Adam sie nicht. „Aber in Gerichten entfaltet sie sich wie eine Königin.“

Für das Kochen gemeldet hat Regina Adam sich nicht selbst, sondern ihr Mann, Bernd Adam. „Sonst hätte ich vermutlich nicht mitgemacht.“ Der grinst nur verschmitzt, als er darauf angesprochen wird. Das sei etwas für seine Frau, habe er gedacht. „Das würde sie selbst nie machen. Aber sie kann so toll kochen.“ Da habe sie nicht mehr nein sagen können.

