Bonstetten

06:47 Uhr

Bonstetten kämpft weiter um die "neue Mitte"

Plus Bei der Bürgerversammlung ging es jetzt erneut um die Entwicklung von Bonstettens Ortsmitte. Die Fronten im Gemeinderat sind verhärtet. Wie es jetzt weitergehen soll.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

In Bonstetten scheint die Welt noch in Ordnung zu sein: Eine solide Haushaltplanung, geregelte Finanzen und eine Gemeinde ohne Schulden. Nur bei der „neuen Ortsmitte“, mittlerweile ein Dauerbrenner, hakt es noch immer. Gut eine Stunde referierte Bürgermeister Anton Gleich in der Bürgerversammlung im Bräustüble vor etwa 30 Zuhörern über die Entwicklung in der Gemeinde. Sein Vortrag umfasste Themen wie den Trinkbrunnen am Dorfplatz, die Trinkwasserversorgung der Gemeinden Adelsried und Bonstetten, die Sanierung an Friedhofswegen und die Beschaffung eines Feuerwehreinsatzfahrzeugs. Auch die Schulhauserweiterung und die Kanalsanierung waren für Bürgerinnen und Bürger wichtige Informationen.

Bürgermeister bittet die Bonstetter um Engagement

Zentrales Thema war jedoch die „neue Ortsmitte“, die die Gemeinde seit vielen Jahren beschäftigt. Wie geht es jetzt nach zwei Jahren Stillstand weiter? Wichtig sei die Regierung von Schwaben als Fördergeber, die der Gemeinde immer noch zur Seite stehe, wie Anton Gleich berichtete. „Ein Zuschuss von 80 Prozent ist ein deutliches Signal.“ In der letzten Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, ein Büro, das auf Bürgerbeteiligung spezialisiert ist, zu beauftragen. Gleich hofft, dass es damit gelingt, eine vitale Ortsmitte zu schaffen. Er appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv zu beteiligen. „Ich denke, es ist eine ganz große Chance. Sollte es keine Gesamtlösung geben, wird das Vorhaben platzen.“ Gleich könnte sich vorstellen, dass Vereine hier eine Unterkunft bekommen, Plätze und Aufenthaltsräume geschaffen und Feste gefeiert werden. In diesem mehrstufigen Bürgerbeteiligungsprozess können neue Denkanstöße und Ziele entwickelt werden. „Fragen Sie sich aber bitte auch, was ist, wenn wir es nicht machen. Daher sollen wir es ergebnisoffen angehen“, appellierte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen