Drohender Wasserstoff-Versorgungsengpass ist ein fatales Zeichen

Plus Dass innovative Unternehmen aus der Region nun auch noch für selbst für die Wasserstoffversorgung aufkommen müssen, ist ein fatales Zeichen, meint unser Autor.

Für den Verkehr der Zukunft braucht es Unternehmen, die sich etwas trauen. Die fortschrittliche Arbeit von Firmen wie Quantron oder der Mut des Unternehmens Kühl, viel Geld für schadstoffarme und leisere Müllfahrzeuge ausgibt, muss daher wertgeschätzt werden. Der drohende Wasserstoff-Versorgungsengpass in der Region sendet hingegen ein fatales Zeichen für Menschen mit innovativen Ideen.

Wie wichtig Wasserstoff für das bayerische Wirtschaftsministerium ist, kann in der sogenannten "Wasserstoffstrategie" nachgelesen werden. Dort wird mit vielen Worten beschrieben, wie sehr sich das Ministerium dafür einsetzen will, mit Wasserstoff einen nachhaltigen Verkehr zu gestalten.