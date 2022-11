Deubach

11:30 Uhr

Die Schlosskapelle in Deubach und ihre besondere Geschichte

Der Altarraum der Galluskirche wurde bei einer Kirchenführung der besonderen Art in Licht, Klänge und Farben getaucht.

Plus Mit Licht, Klängen und Farben tauchen Ilona Thalhofer und Reinhold Banner den Altarraum der ehemaligen Schlosskapelle in einen Erzählraum des Erinnerns.

Von Siegfried P. Rupprecht Artikel anhören Shape

Wer bei der Veranstaltung "St. Gallus – Kirche neu erleben" im Rahmen des Festprogramms 950 Jahre Deubach eine Kirchenführung der herkömmlichen Art, also mit näheren Hinweisen zu den Besonderheiten der ehemaligen Schlosskapelle, erwartet hatte, war sicher enttäuscht. Für alle anderen gab es ein Aha-Erlebnis. Denn stattdessen tauchten die Referentin Ilona Thalhofer vom Bischöflichen Seelsorgeamt Augsburg und der Grafiker und Fotograf Reinhold Banner vom Sankt-Ulrich-Verlag den Altarraum in Licht, Klänge und Farben. So erlebten die zahlreichen Besucher den Sakralbau mit allen Sinnen.

