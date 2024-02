Hier sehen Sie den Gaudiwurm aus Deubach am Dienstag im Livestream

Zum Faschingsendspurt werden wieder tausende Faschingsfreunde beim großen Umzug in Deubach erwartet. Unsere Redaktion überträgt den Gaudiwurm 2024 im Livestream.

Am Faschingsdienstag platzt Deubach in der Regel aus allen Nähten. Denn dann werden in dem kleinen Ort wieder tausende Faschingsfreunde aus der ganzen Region erwartet. Ab 14.14 Uhr schlängelt sich der Gaudiwurm durch die Straßen. Unsere Redaktion überträgt den großen Faschingsumzug im Livestream.

Der Gaudiwurm in Deubach startet am Dienstag um 14.14 Uhr

Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter bei strahlendem Sonnenschein nach eigenen Angaben rund 12.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. In diesem Jahr könnte der Himmel etwas bewölkter werden, ausgiebig gefeiert werden soll dennoch. Der Umzug zum Faschingsendspurt zählt zu den größten im Augsburger Land. Es werden rund 50 Gruppen erwartet, die sich am Dienstag, 13. Februar, ab 14.14 Uhr ihren Weg durch den Ort bahnen. (kinp)