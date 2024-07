So wird Hochwasseropfern aus Nordendorf und Umgebung geholfen

Nach dem Hochwasser kommt die Not. Das trifft auf zahlreiche Familien zu, die durch Schmutter- oder Grundwasser ihr Hab und Gut verloren haben, vor der finanziellen Herausforderung stehen, eine neue Heizung anschaffen zu müssen oder hohe Kosten für Renovierungen von feuchtem Mauerwerk zu stemmen haben. Demgegenüber steht die enorm große Spendenbereitschaft, die sich in der Region zeigt.

Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf ermöglicht kurzfristige Hilfen

Kurzfristig an finanzielle Unterstützung zu kommen, das ermöglicht nun die Pfarreiengemeinschaft (PG) Nordendorf-Westendorf – und das nicht zum ersten Mal, wie Pfarrsekretärin Maria Zwerger erklärt. Direkt nach dem Hochwasser wurde kurzfristig vom zuständigen Dekan für Augsburg-Land, Thomas Pfefferer, Geld aus einem Spendentopf zur Verfügung gestellt. Die Anträge konnten jedoch nicht alle bedient werden. „Wir haben den Leuten, die sonst keine Soforthilfe bekommen hätten, kurzfristig mit Geld vom Caritaskonto der Pfarrei unter die Arme gegriffen.“

Anschließend ging die PG noch einen Schritt weiter und rief eine Spendenaktion sowie eine Sonderkollekte ins Leben. Schnell kam ein hoher Betrag zusammen, der dank der großzügigen Spenden – aus Nah und Fern sowie beispielsweise von der Westendorfer Heimatbühne, die 1.000 Euro vom Spielerlös in den Spendentopf warf, – weiter steigt. Und die Spenden aus eben diesem Topf sollen bereits im August an die Betroffenen ausgegeben werden.

So wird Hochwasseropfern aus Allmannshofen, Kühlenthal und Nordendorf geholfen

Alle vom Hochwasser Betroffenen der Gemeinden Allmannshofen mit Hahnenweiler, Kühlenthal und Nordendorf mit Blankenburg können bis zum 31. Juli einen Antrag auf finanzielle Hilfe im Pfarrbüro Nordendorf (Kirchweg 1) oder Westendorf (Schulstr. 4) einreichen. Der Antrag ist im Pfarrbüro oder per Download über die Homepage www.pg-nordendorf-westendorf.de zu bekommen. Die Auszahlung erfolgt dann im August. Maria Zwerger ermutigt die Betroffenen, das Angebot wahrzunehmen: „Jeder Antrag wird bedient.“

Mit Geld aus dem Spendentopf sowie mit Gesprächen möchte die Kirche für die Menschen vor Ort da sein, sagt Maria Zwerger und verweist auf zusätzliches Fachpersonal, das für Beratungsgespräche am 24. August gewonnen werden konnte. Am Samstag, 24. August, findet um 14 Uhr insbesondere für die Betroffenen und die Helfer aller betroffenen Gemeinden ein Gottesdienst in der Christkönigskirche in Nordendorf statt. Im Anschluss haben alle die Möglichkeit zu einer Begegnung im Bürgerhaus Nordendorf zusammenzukommen. Die Caritas sowie die Notfallseelsorge wird für Gespräche ohne Termin oder Wartezeiten zur Verfügung stehen.

Nach wie vor werden Spenden für die Opfer des Hochwassers sowie für die engagierten Ehrenamtlichen gesammelt:

Katholische Kirchenstiftung Christkönig, IBAN: DE92 7206 2152 0406 4120 76, Verwendungszweck: Hochwasserhilfe

Gemeinde Nordendorf, IBAN: DE72 7206 2152 0006 4040 30, Verwendungszeck: Spende Hochwasser 2024

Gemeinde Allmannshofen, IBAN: DE40 7206 2152 0007 1012 60, Verwendungszweck: Spende Hochwasser 2024

Wasserwacht Meitingen, IBAN: DE61 7206 2152 0100 0909 99, Verwendungszweck: Spende Hochwasser 2024

Freiwilligen Feuerwehren, Feuerwehr Nordendorf: DE52 7205 0101 0030 1773 07, Feuerwehr Blankenburg: DE69 7206 2152 0006 4168 88, Verwendungszweck: Spende Hochwasser 2024