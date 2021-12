Diedorf-Biburg

12:30 Uhr

Für neue Wohnungen: Die Alte Post in Biburg soll nun doch abgerissen werden

Die Alte Post in Biburg soll nun doch abgerissen und neu aufgebaut werden. Das Projekt kommt seit Jahren nur langsam voran.

Plus Nun also doch: Die Alte Post in Biburg soll abgerissen werden. Aber die neuen Pläne gefallen dem Diedorfer Bauausschuss nicht. Sie könnten aber trotzdem kommen.

Von Jana Tallevi

Diese Geschichte zieht sich schon seit vielen Jahren hin: Was passiert mit dem Gebäude der ehemaligen Wirtschaft Alte Post in Biburg? Nachdem der Betrieb schon vor gut drei Jahrzehnten eingestellt wurde, stand das Haus lange leer. Erst im Jahr 2017 übernahm das Immobilienunternehmen Success Bau aus Augsburg das Anwesen. Doch die Gemeinde Diedorf und der Investor haben mit ihren Plänen seitdem nicht zusammengefunden. Nun gibt es eine Wende: Das Gebäude soll abgerissen statt saniert und dann wieder im selben Stil neu aufgebaut werden. Doch die Konflikte sind immer noch nicht behoben.

