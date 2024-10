Das „Schwätzbänkle“ auf dem Diedorfer Wochenmarkt

Was geschieht in der Verwaltung der Marktgemeinde Diedorf, welche Aufgaben hat eigentlich eine Gemeinderätin und welche Beratungsmöglichkeiten gibt es in Diedorf? All diese Fragen sollen, ohne große Hemmschwellen, auf dem Schwätzbänkle in Diedorf beantwortet werden. Alle drei Wochen steht die Bank auf dem Wochenmarkt, jeweils mit neuen Ansprechpartnern. Dieses Mal dabei: Dominique Moser von der Diedorfer Familienstation und Cathrin Christofoli, Sozialarbeiterin von der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi) des Landkreises. Die beiden engagierten Frauen luden zum gemeinsamen Austausch ein.

Martina Bühler, Fachbereichsleiterin für Kultur, Veranstaltung und Öffentlichkeitsarbeit, erklärt: „Die Idee stammt eigentlich aus der Redaktion der Augsburger Allgemeinen. Die war im Landkreis mit ihrem Schwätzbänkle unterwegs. Das hat mich nicht mehr losgelassen.“ In Diedorf musste aufgrund des Wetters damals die Aktion abgesagt werden. Mitten im Zentrum des Marktes, steht jetzt das eigene Schwätzbänkle der Gemeinde. Es wurde vom Rotary-Club Augsburg gesponsert und im Zuge der Ateliertage von Kindern bunt bemalt. „Die Bürgerinnen und Bürger können hier verschieden Vereine, Organisationen und Bereiche kennenlernen. Es wäre schön, wenn mehr Leute kommen.“, so Bühler. Aktuell nutzen nur wenige Leute das Angebot.

Trotz trägem Betrieb, ist am Schwätzbänkle gute Stimmung.

Dominique Roser erzählt: „Ich bin hier, um über die Arbeit der Familienstation in Diedorf und der KJF Kinder- und Jugendhilfe aufzuklären.“ Dort sei jeder willkommen, unabhängig von sozialen Hintergründen. Von der Idee des Schwätzbänkles ist sie begeistert: „Es ist eine gute Sache. Die Menschen können ihre Vorurteile loswerden und sehen, wer hinter den Flyern steckt.“ Cathrin Christofoli teilt Rosers Enthusiasmus. „Das Ganze muss erst einmal anlaufen und von den Leuten angenommen werden.“ Sie ist vor Ort, um über die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) und dessen Tätigkeiten zu informieren. Dort werden Schwangere und Eltern mit Kindern bis zum Schuleintritt unterstützt. Von Elterngeld bis hin zu Hebammen und Schreibabys bietet die Kinderschutzstelle ihre Unterstützung an.

Martina Bühler ist zuversichtlich, dass sich das Schätzbänkle etablieren wird. Weitere Termine sind bereits geplant. Am 6. Dezember werden das Bänkle und ein Crêpes Stand für eine weihnachtliche Stimmung auf dem Wochenmarkt sorgen.