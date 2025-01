Diedorf teilt seine Stimmbezirke neu ein

Bei der Bundestagswahl im Februar wird es in der Gemeinde Diedorf zu einer Neueinteilung der Stimmbezirke kommen, teilt das Rathaus in Diedorf mit. Grund dafür ist maßgeblich das veränderte Wählerverhalten. Zum einen sei deshalb die Zahl der Briefwahllokale auf sechs erhöht worden, so Wahlleiter Joachim Kuhn. Doch auch die stationären Stimmbezirke sind andererseits verändert worden. Größtenteils wurden jene Wahllokale, die sich im selben Gebäude befinden, zusammengefasst. Dafür gab es ein weiteres Argument, so Kuhn.

„Ein weiteres Augenmerk war dabei auch die Möglichkeit, dass eine Barrierefreiheit für die Wähler gewährleistet wird. In Biburg und Lettenbach ist eine Barrierefreiheit leider nicht möglich“, so Joachim Kuhn weiter. Diese Wahllokale fallen ab der Bundestagswahl am 23. Febuar nun weg: Feuerwehrgerätehaus Diedorf, BRK-Raum im Bürgerhaus Diedorf, Schulturnhalle in der Grund- und Mittelschule in der Pestalozzistraße, Grundschule Anhausen, 1. Stock im Bürgerhaus Willishausen, Feuerwehrgerätehaus Biburg und

Bürgersaal Lettenbach.

Viele Wahllokale in den Ortsteilen bleiben auch bestehen

Diese Wahllokale bleiben: im Mehrzweckraum (Untergeschoss) des Seniorenzentrums in der Lindenstraße, in der Mehrzweckhalle Anhausen, im Bürgersaal des Bürgerhauses Diedorf am Europaplatz, im Erdgeschoss des Bürgerhauses Willishausen, in der großen Aula der Grund- und Mittelschule in der Pestalozzistraße sowie dort auch in der kleinen Aula, in der alten Schule in Biburg und im Erdgeschoss des Kindergartens Lettenbach. Das jeweilige Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt.