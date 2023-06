Drache Barzun erlebt neue Abenteuer auf der Eukitea-Waldbühne

Der liebenswerte Drache Barzun des Theaters Eukitea kehrt zurück auf die Waldbühne Anhausen. Ihm steht ein neues großes Abenteuer bevor. Gewinnen Sie Karten!

Theater unter freiem Himmel: Ein feurig-freches Open-Air-Abenteuer im geheimnisvollen Mittsommerwald für Theater- und Naturbegeisterte ab fünf Jahren und die ganze Familie bietet das Diedorfer Ensemble Eukitea auf der Waldbühne Anhausen. Für die zweite Vorstellung von „Die goldene Brücke des Drachen“ am Freitag, 7. Juli, verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

Barzun, der Drache aus dem Weidenland, langweilt sich. Kein Abenteuer weit und breit. „Jetzt muss etwas passieren, sonst scheuer ich mir hier noch den Popo wund“, faucht er. Und tatsächlich taucht, wie aus einer tiefen Felsspalte hervorgezaubert, plötzlich ein schüchtern und ängstlich um sich blickendes Erdmännchen auf: „Barzun, du musst mir helfen! Die goldene Brücke ist in großer Gefahr!“ Barzun begibt sich, begleitet von seinen Freunden, auf eine wundersame, spannende Reise.

Premiere des Theaterstücks „Die goldene Brücke des Drachen“ ist am Freitag, 30. Juni. Weitere Vorstellungen gibt's am Freitag, 7./14. Juli, sowie Samstag, 8./15. Juli. Beginn ist jeweils um 21 Uhr auf der Waldbühne bei Anhausen. Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Diedorfer Theaterhaus an der Lindenstraße statt.

So können Sie Karten für die Aufführung in Anhausen gewinnen

Für die zweite Vorstellung am Freitag, 7. Juli, ab 21 Uhr verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Montag, 3. Juli, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Namen des Drachen, der heuer im Mittelpunkt des Eukitea-Sommertheaters steht.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Karten für die Veranstaltung zum Preis von 19 Euro, ermäßigt 17 Euro, Kinder zehn Euro gibt's unter tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/964743-96. (lig)