Eukitea startet mit Theater und Musik in die neue Saison

Puppentheater, Kinderstücke, Open-Air und Kammermusik: Das Diedorfer Theaterhaus Eukitea setzt bis zum Sommer auf ein vielfältiges Programm.

Jedes Jahr spielt das Diedorfer Theaterensemble rund 400 Vorstellungen in Schulen und Kindergärten in ganz Deutschland und darüber hinaus. Doch auch am Hauptsitz an der Diedorfer Lindenstraße gibt es weiterhin Aufführungen für Groß und Klein. Das neue Programm für Frühjahr und Sommer bietet wieder Veranstaltungen in verschiedenen Genres.

Das Theaterhaus startet am Sonntag, 26. März, um 16 Uhr mit einem liebevoll inszenierten Puppentheaterstück in den Frühling: Das Puppentheater La Favola führt mit „Bruder Maus und Schwester Lerche“ vergnüglich in das Leben des Heiligen Franziskus von Assisi. Immer sind auch Musikveranstaltungen in besonderer Besetzung mit dabei. Diesmal gibt es ein Kammerkonzert unter dem Motto „Das Jagdhorn in der Kammermusik“ im Eukitea-Klangraum: Die renommierten Musiker Felix Winker (Horn), Wilhelm F. Walz (Violine) und Paul Rivinius (Klavier) interpretieren gemeinsam Werke von Johannes Brahms, Charles Koechlin sowie Paul Dukas (Samstag, 29. April).

Frühlingsfest auf der Waldbühne Anhausen

Fortgesetzt wird das kleine Frühlingsfest für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie "Maien-Wonne" als Open-Air, in der Natur rund um die Waldbühne Anhausen, mit dem Open Air Theater „Der Clownsbaum“ und den Schauspielerinnen Simone Paffrath und Josefine Volk am Donnerstag und Sonntag, 18./21. Mai, jeweils ab 14 Uhr. Umrahmt wird das Stück von einem Erlebnispfad "Wiesenwunder". Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Theaterhaus statt.

Open-Air im Sommer in Anhausen mit dem Drachen Borzun

Beim Familien-Open-Air im Sommer dreht sich alles um „Die goldene Brücke des Drachen“ mit dem feurig-frechen Drachen Barzun, der mit neuen Abenteuern auf die Waldbühne Anhausen zurückkehrt. Es spielen Giorgio Buraggi, Simeon Hofmann, Lena Katharina Merle, Claudio Raimondo und Josefine Volk. Die Puppen stammen von Michael Gleich, Livemusik bieten Fred Brunner und Njamy Sitson. Ein Open-Air-Abenteuer im geheimnisvollen Mittsommerwald für Theater- und Naturbegeisterte ab fünf Jahren. (Jeweils Freitag und Samstag zwischen 30. Juni und 15. Juli jeweils um 21 Uhr auf der Waldbühne Anhausen).

Das Resilienz-Seminar „Vom Mut, Ich selbst zu sein“ richtet sich an alle, die tief in die Geheimnisse der Resilienz eintauchen möchten - Resilienz kann erlernt und trainiert werden (Mittwoch/Donnerstag, 12./13. Juli).

Eine Tradition der Theaterspielzeit wird fortgesetzt: In den Sommerferien bietet „Learning Arts“, die Theatererlebniswoche für Kinder vom Montag, 31. Juli, bis Donnerstag, 3. August ein vielseitiges Programm: sich verwandeln, in Rollen schlüpfen, sich auf der Bühne ausprobieren und Eintauchen in zauberhafte Theaterwelten.

Das Theater Eukitea nimmt Ticket-Reservierungen per E-Mail tickets@eukitea.de oder unter Telefonnummer 08238/964743-96 entgegen. Es können auch im Ticketshop unter www.eukitea.de Karten gebucht werden.