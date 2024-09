Museumsfest mit viel Kunst und Musik

Das kühle Herbstwetter machte dem Diedorfer Museumsfest einen kleinen Strich durch die Rechnung. Trotzdem begrüßten Museumsleiter Michael Stöhr und die Mitwirkenden am Sonntag etliche Besucher im Maskenmuseum. Der heimelige Künstlerhof und das Maskenmuseum mit den unterschiedlichen Räumlichkeiten boten das passende Ambiente für das bunte Programm. Die Palette reichte von Kunstausstellungen, Musikdarbietungen bis zu Kinderbasteln. Auch das Maskenmuseum hatte geöffnet. Im Mittelpunkt standen jeweils die Masken, alle Programmpunkte waren darauf abgestimmt. Viel Gäste nutzten daher die Gelegenheit und verbanden den Bummel über den in unmittelbarer Nähe gelegenen Diedorfer Herbstmarkt mit einem Besuch des Museumsfests. Neben dem Trubel auf dem Herbstmarkt gab es im Museum viele kulturelle und kreative Angebote in ruhiger Atmosphäre.

Michael Stöhr führte die Gäste durch das Maskenmuseum, in dem die neue Ausstellung „Des Buben Stock, der Frauen Schale“ gezeigt wurde. Staunend liefen die Besucher durch einen Gang mit unzähligen figürlich geschnitzten Spazierstöcken und erfuhren von Museumsleiter Stöhr, dass im 19. Jahrhundert eine geschlechterspezifische Erziehung unter dem Motto: „Dem Mädchen gebe man eine Puppe, dem Knaben schenke man einen Stock oder ein Spielzeuggewehr“ herrschte.

Im Maskenmuseum Diedorf waren viele kreative Masken-Konstruktionen zu sehen

Auch die Kreativität, mit denen die Recylingmasken gemacht wurden, faszinierte die Besucher. In der Ausstellung gab es skurrile und außergewöhnliche Masken, die unter anderem aus Stöckelschuhen, Autofelgen oder Wärmeflaschen gefertigt worden waren. Viel zu entdecken gab es auch in der Schmuckausstellung sowie in einer Ausstellung über Musikinstrumente aus fremden Ländern sowie über Mahlgeräte aus der Steinzeit.

Künstler Carl Nissen zeigte den Besuchern seine Werke. Foto: Karin Marz

Neben seinen Ausstellungen in München, Zürich und Kopenhagen zeigte bildender Künstler Carl Nissen erstmals in der Galerie im Maskenmuseum seine Werke. Speziell für diese Ausstellung hatte der in München und Dänemark lebende Künstler Papierarbeiten in der Gouachetechnik geschaffen, mit denen er die Bedeutung von Masken und dem dadurch gewonnenen neuen Blick verdeutlichte. Viel über seine Arbeit und den Entstehungsprozess seiner Werke verriet auch Künstler Andreas Paul Schulz aus Gessertshausen, der ebenso erstmals im Maskenmuseum dabei war. Er erklärte den Besuchern seine Bilder, auf denen Menschen zu sehen sind, die mit verdecktem Gesicht anonym ein Interview geben.

Künstlerinnen und Künstler waren zum Gespräch beim Museumsfest vor Ort

Die Möglichkeit zu einem Künstlergespräch nutzten Besucher auch, um mit Rainer Weber von der Künstlergruppe Caulcrew über seine Arbeiten zu sprechen. Er ist künstlerisch in dem im Maskenmuseum untergebrachten Kunstatelier tätig und stellte während des Museumsfests seine Graukreidezeichnungen „Seelenspiegel – das Fremde in uns selber“ aus. Auch Museumsleiter Stöhr zeigte in der Alten Dorfschmiede seine japanischen Farbholzschnitte des 18. und 19. Jahrhundert unter dem Motto „Das Fremde ganz am anderen Ende der Welt“.

Musiker unterhielten die Gäste im Künstlerhof. Foto: Karin Marz

In eine Welt voller Musik, Poetry und Tanz entführte schließlich das Ensemble des Theater Klexs die Gäste. Mit den Szenen aus ihrem Singspiel „Wunderland“, in denen es um Neugier, Toleranz und Frieden geht, begeisterten die Schauspieler. Für eine entspannte Atmosphäre sorgten nicht nur die Gartenstühle im Künstlerhof, sondern drei Bands und eine Solosängerin, die mit irischer Volksmusik sowie Punkliedern die Gäste unterhielten. Die jüngsten Besucher nutzten die Bastelangebote im Atelier der Gruppe „Caulcrew“ im „Alten Pferdestall“.