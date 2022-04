Musikalische Mittsommernacht im Diedorfer Eukitea trotzt dem Wintereinbruch

Plus Eine Mittsommernacht zum Wintereinbruch: Das erlebten Musikfreunde bei einem Konzert im Diedorfer Eukitea.

Können Wintereinbrauch und Mittsommernacht zeitgleich stattfinden? Im internationalen Theaterhaus Eukitea in Diedorf gelang dies mit dem Duo Elin-Sakas zum Auftakt der neuen Saison spielend. Christian Elin und Maruan Sakas bescherten den Gästen am Samstagabend einen ausgesprochen wohltuenden Konzertabend. Warum dies einem glanzvollen Urlaubstag gleichkam.