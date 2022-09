Diedorf

Zigarettenkippe löste in Diedorf den Brand im Klohäuschen aus

Brand Klohäuschen Anhausen Eine brennende Zigarettenkippe löste einen Brand in diesem Klohäuschen in Anhausen aus.

Auf einem Grundstück in Diedorf stand am Mittwoch ein Klohäuschen in Flammen. Laut Polizei steht die Ursache fest: Eine brennende Zigarette löste das Feuer aus.

Ein Klohäuschen stand am Mittwoch auf einem Grundstück in Diedorf in Flammen. Nun teilt die Polizei die Brandursache mit. Demnach löste eine brennende Zigarettenkippe den Brand im Rosenweg aus. Dort brannte das Plumpsklo komplett ab. Die Zigarette hatte laut Polizei offenbar ein nicht sachkundiger Besucher des Eigentümers in der Toilette entsorgt. Der Eigentümer konnte den Brand, als er ihn bemerkte, noch vor Eintreffen der Diedorfer Feuerwehr mit seinem Gartenschlauch löschen. Zu retten war das stille Örtchen aber nicht mehr. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und kontrollierte den Brandort abschließend. Mit geschätzten 500 Euro Sachschaden ging die Sache dann aber doch noch einigermaßen glimpflich aus, berichtet die Polizei. Originalzitat aus dem Einsatzbericht: "Der Verursacher hat seine Zigarette in einer Trockentoilette entsorgt. Die war Feuer und Flamme und hat sich romantisch bei Feuerschein für immer verabschiedet." (kinp)

