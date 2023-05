Ellgau

Kläranlage und Vereinsstadl sorgen in Ellgau für Kritik

Plus Bürger in Ellgau setzen die Überprüfung eines Gemeinderatsbeschlusses durch. Unterdessen sorgt ein weiteres Thema für Stunk im Dorf: der Veranstaltungsstadl.

Von Steffi Brand

Für zulässig erklärt hat der Gemeinderat in Ellgau am Mittwochabend einen sogenannten Bürgerantrag. Dieser fordert vor weiteren Entscheidungen zum Thema Kläranlage, die Baukosten zu aktualisieren und mit der Gemeinde Meitingen wegen einer Anschlussoption Gespräche zu führen, wurde in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Ellgau für zulässig erklärt. Nun hat das Gremium drei Monate Zeit, sich inhaltlich mit dem Thema zu befassen.

Unter Berücksichtigung der Förderung kamen beide Grobkostenschätzungen – für die Ertüchtigung der Ellgauer Kläranlage und für den Anschluss an Meitingen – laut Bürgermeisterin Christine Gumpp auf dieselben Kosten. Die im ersten Quartal 2022 kalkulierten Preise würden auf 4,8 bis 4,9 Millionen Euro steigen. Das zweite Ingenieurbüro landete mit seiner Kostenschätzung Ende 2022 bei 3,8 Millionen Euro für die Ellgauer Kläranlage.

