Gudrun Krumschmidt erhält Silberdistel für ihr Engagement in der Krebsselbsthilfe

Bei der Verleihung der Silberdistel der Augsburger Allgemeinen an Gudrun Krumschmidt: (von links) Werner Kraus, Krebsselbsthilfegruppen-Leiterin Gudrun Krumschmidt, ihre Stellvertreterin Anneliese Kraus und der Redaktionsleiter Augsburg Land Christoph Frey.

Plus Seit 25 Jahren engagiert sich Gudrun Krumschmidt als Leiterin der Krebsselbsthilfegruppe Meitingen/Wertingen. Dafür erhielt sie die Silberdistel unserer Redaktion.

Von Gerald Lindner

Gudrun Krumschmidt schloss sich der Krebsselbsthilfegruppe Meitingen/ Wertingen im Jahr 1990 an, nachdem sie 1987 selbst an Kehlkopfkrebs erkrankt war. Inzwischen leitet die heute 70-jährige Ellgauerin diese Gruppe bereits seit 26 Jahren und hat inzwischen mit ihrem Team ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen und Vorträgen zusammengestellt. Für das vielfältige Engagement überreichte ihr jetzt Christoph Frey, der Leiter der Redaktion Augsburg Land, die Silberdistel unserer Redaktion.

