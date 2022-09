Preisexplosion beim Kindergarten "Pusteblume" in Ellgau

Plus Dass der Ausbau so viel teurer wird als gedacht, ist "ein Schock", sagt die Bürgermeisterin. Ellgau bleibt voraussichtlich auf Mehrkosten von fast 300.000 Euro sitzen.

Dass der Um- und Ausbau des Kindergartens Pusteblume in Ellgau teurer werden würde, als ursprünglich im Jahr 2020 berechnet, war schon klar. Doch als in der Ellgauer Gemeinderatssitzung nun die aktuellen Schätzungen thematisiert wurden, war es doch „ein Schock“, berichtet Ellgaus Bürgermeisterin Christine Gumpp auf Rückfrage.