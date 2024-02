Emersacker

vor 51 Min.

Besteht für die abgeschobene Familie Yükselen eine Chance auf Rückkehr?

Plus Familie Yükselen aus Emersacker ist abgeschoben worden. Wie ist die Abschiebung rechtlich zu beurteilen? Ein Rechtsanwalt ordnet den Fall ein.

Von Jonathan Lübbers

Die überraschende Abschiebung der Familie Yükselen aus Emersacker am Montagmorgen hat im Landkreis Augsburg hohe Wellen geschlagen. Nach fünf Jahren in Deutschland wurden die Mutter und ihre beiden Söhne von der Polizei abgeholt und per Flugzeug in die Türkei gebracht. Doch was sind die rechtlichen Grundlagen für eine solche Abschiebung? Unsere Redaktion hat mit einem Rechtsanwalt gesprochen.

Alexander Wilhelm betreibt eine Kanzlei in Augsburg und hat sich unter anderem auf Migrationsrecht spezialisiert. Bei einem Asylantrag müsse man sich bewusst machen, dass dabei stets verschiedene Schutzformen geprüft werden, erklärt er. Insgesamt führt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) drei verschiedene Schutzformen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen