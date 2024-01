Emersacker

vor 19 Min.

Drohende Abschiebung: Familie Yükselen will nicht aufgeben

Um doch noch in Deutschland bleiben zu können, bat Meryem Yükselen im vergangenen Jahr um Unterschriften. Die Aktion war allerdings nicht erfolgreich.

Plus Der Kampf der Familie Yükselen aus Emersacker gegen die Abschiebung scheint aussichtslos. "Wo sollen wir hin?", fragt Meryem Yükselen verzweifelt. Sie will weiter kämpfen.

Von Jonathan Lübbers

Das Schicksal der Familie Yükselen bewegt viele Menschen im Landkreis Augsburg. Obwohl die Familie gut integriert ist, Arbeitschancen hat und sich ehrenamtlich engagiert, soll sie abgeschoben werden. Das sorgt für Unverständnis. Unterstützerinnen und Unterstützer machen sich weiter für die drei stark.

Mutter Meryem hat einen Ausbildungsplatz

Immer wieder hatte Mutter Meryem Yükselen zuletzt betont, wie gerne sie arbeiten wolle. Ihr ältester Sohn Serkan hatte im vergangenen Jahr bereits eine Ausbildung bei einem Discounter in Welden gefunden. Nun hat auch die Mutter eine Lehre in Aussicht: Die Sozialstation Augsburger Land West in Zusmarshausen hat ihr einen Ausbildungsplatz als Altenpflegehelferin angeboten. Für diese Stellen wird Personal dringend benötigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

