Nach Abschiebung: Familie Yükselen ist erneut Thema im Landtag

Plus Die türkische Familie Yükselen ist am Montag aus Emersacker abgeschoben worden. Dennoch war ihr Schicksal am Mittwoch nochmal Thema im Landtag. Worum es dabei ging.

Von Jonathan Lübbers

Am Montag wurden Meryem Yükselen und ihre beiden Söhne Serkan und Deniz aus Emersacker in die Türkei abgeschoben. Zwei Tage später ist die Familie nochmal Thema im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags. Was hat es damit auf sich?

Abschiebung der Yükselens ist besiegelt: "Kann eh nicht mehr viel ausrichten"

Immer wieder berichtete unsere Redaktion über die Familie, die sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen wollte und nun das Land verlassen musste. Bereits im Januar war eine Petition zu der Familie Thema im Landtag. Damals entschied der Petitionsausschuss fast einstimmig, dass die Entscheidung über die Zukunft der Yükselens vertagt werden soll. Ira Bodenmüller arbeitet in der Asylberatung der Diakonie Augsburg und rief die Petition ins Leben. "Mir wurde gesagt, dass wir rechtzeitig eine Einladung bekommen, sobald der Termin für die zweite Entscheidung feststeht", sagt Bodenmüller.

