Yacon aus Emersacker: Wie die süße Knolle aus den Anden hier heimisch wurde

Plus Yacon ist hart im Nehmen und zart im Geschmack. Martin Hesch aus Emersacker weiß, worauf man bei der robusten Knolle achten muss, die hierzulande immer mehr Freunde findet.

Aus purer Neugier hat sich Martin Hesch vor ein paar Jahren dazu entschlossen, Yacon anzubauen. Heuer erntet er die Wurzelknolle bereits im dritten Jahr und erklärt: "Das Superfood macht sich im Anbau und im Absatz erstaunlich gut."