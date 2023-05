Fußball

TSV Zusmarshausen geht auf Aufstiegskurs

Plus Valentin Jaumann schießt den TSV Zusmarshausen zum hauchdünnen 1:0-Sieg in Stätzling.

Nach mehrfacher Verlegung ging nun endlich das Nachholspiel zwischen dem FC Stätzling II und dem TSV Zusmarshausen über die Bühne. Mit einem 1:0-Sieg eroberten die Schützlinge von Reinhard Brachert Platz zwei in der Kreisliga Augsburg und gingen damit auf Aufstiegskurs.

Nach starken Beginn und einem nicht gegebenen Elfmeter (5.) gingen die Grün-Weißen in der 41. Minute in Führung. Ein klasse Steckball von Luca Jaskolka erreichte Max Drechsler und dieser musste den Ball nur noch auf den frei stehenden Valentin Jaumann querlegen, der zu verdienten 0:1 einschob. Die Heimelf scheiterte in der ersten Halbzeit unter anderem durch einen Schuss von Simon Adldinger am Zusser Keeper Raif Husic. In die zweite Hälfte startete der FC Stätzling II besser. Einen Schuss aus der zweiten Reihe konnte Jonas Watzal gerade noch von der Linie kratzen (63.) und Emanuel Blenk schoss aus guter Position knapp über den Kasten (68.). Jetzt kamen die Zusser wieder besser ins Spiel und nutzten die offenen Räume in der Stätzlinger Abwehr: Luca Jaskolka verzog erst alleine vor Torwart Florian Hartmann und setzte den Ball neben das Tor (69.). Wieder tauchte Jaskolka alleine vor dem Kasten auf, doch den Querpass auf den mitgelaufenen Max Drechsler konnte Hartmann im Sechzehner abfangen (78.).

