Gablingen hat viel Geld durch die Gewerbesteuer zur Verfügung

Plus Finanziell steht Gablingen 2024 gut da. Doch die Fraktionen wollen Projekte nicht länger vor sich herschieben, sondern Geld ausgeben. Das ist geplant.

Von Katrin Reif

Noch nie zuvor hatte Gablingen ein so großes Haushaltsvolumen. Erstmals wurde die 20-Millionen-Marke knapp überschritten. Doch der Geldsegen bringt vor allem Verantwortung mit sich. Um die vielen damit einhergehenden Projekte im Griff zu haben, soll in der Verwaltung sogar eine neue Stelle geschaffen werden.

In den Verwaltungshaushalt fließen alle Steuereinnahmen und Gebühren. Durch die Gewerbesteuer nimmt die Gemeinde 4,6 Millionen Euro ein. Durch die Einkommensteuer knapp 3,5 Millionen Euro. Durch die Gewerbesteuer stehe die Gemeinde Kämmerer Roland Wegner zufolge so stark da, dass sie in diesem Jahr erstmals keine Schlüsselzuweisungen bekommt. Thomas Wittmann (CSM) gibt außerdem zu bedenken, dass die Hebesätze für die Steuern in der Gemeinde im Spitzenbereich liegen. “Da sind wir ausgereizt” , sagt er. An diesem Schräubchen könne man nicht mehr drehen, falls ein Gewerbesteuer-Zahler mal ins Wackeln gerät. Der Kämmerer hat an diesem Abend noch eine gute Nachricht in Bezug auf die Einnahmen. Dank der Zinswende führen die hohen Rücklagen dazu, dass in diesem Jahr 210000 Euro eingenommen werden.

