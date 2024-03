Gablingen

In Gablingen öffnet der neue Supermarkt mit einer großen Überraschung

Filialleiterin Sandra Picker ist stolz auf die ordentlich eingeräumten Regale im neuen V-Mini-Markt in Gablingen, der am Donnerstag seine Pforten öffnet.

Plus Die Gablinger bekommen am Donnerstag nach langem Ringen einen V-Mini-Markt. So mini ist das Geschäft jedoch gar nicht. Wir haben es im Vorfeld der Eröffnung besuchen dürfen.

Von Katrin Reif

Es ist soweit: Der V-Mini-Markt an Gablingens Ortseinfahrt öffnet am Donnerstag für die Kundinnen und Kunden. Damit hat Gablingen nach dem vielfach bedauerten Aus des Edeka-Marktes wieder einen Supermarkt. Wir durften schon vorher einen Rundgang machen. Wie läuft so ein Einkauf im neuen Selbstbedienungs-Markt ab?

Schon auf dem Parkplatz gibt es die erste kleine Überraschung für alle Elektro-Autofahrer: Zwei Ladesäulen. Und auch der Anblick von außen ist einladend. Hinter der ersten Schiebetür wartet der supermarkt-typische Automat für Pfandflaschen. Und schon steht man vor der Schranke. In Mini-Märkten ist es oft üblich, sich für den Eintritt in irgendeiner Form auszuweisen. Doch die Schranke öffnet sich - einfach so.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

