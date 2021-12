Von Supermarkt bis Gehweg: Was den Gablinger Gemeinderat noch beschäftigt

Plus Neben großen Themen befasste sich der Gablinger Gemeinderat auch mit Details im Ort. Und die dort aufgegriffenen Themen waren durchaus breitgefächert.

Nicht allein die Verlegung des Glasfaserkabelnetzes und der neue Mitbewerber Telekom beschäftigte die Gablinger Gemeinderäte. Es wurden auch vielfältige Themen aus dem Ortsgeschehen behandelt. Und nicht immer stimmte das Gremium zu.